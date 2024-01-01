Мексиканские песо в нигерийские найры

Сконвертируйте MXN в NGN по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ₦84,03 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NGN
1 MXN в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий86,654386,6543
Низкий84,030280,0860
В среднем85,287084,3428
Изменение-2.45%-0.90%
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Соотношение 1 MXN к NGN

За последние 30 дней максимальный курс MXN к NGN составил 86,6543, а минимальный — 84,0302. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 85,2870. Изменение курса MXN к NGN в процентном соотношении составило -2.45.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к NGN составил 86,6543, а минимальный — 80,0860. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 84,3428. Изменение курса MXN к NGN в процентном соотношении составило -0.90.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Нигерийская найра
1 MXN84,03020 NGN
5 MXN420,15100 NGN
10 MXN840,30200 NGN
20 MXN1 680,60400 NGN
50 MXN4 201,51000 NGN
100 MXN8 403,02000 NGN
250 MXN21 007,55000 NGN
500 MXN42 015,10000 NGN
1000 MXN84 030,20000 NGN
2000 MXN168 060,40000 NGN
5000 MXN420 151,00000 NGN
10000 MXN840 302,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Мексиканское песо
1 NGN0,01190 MXN
5 NGN0,05950 MXN
10 NGN0,11901 MXN
20 NGN0,23801 MXN
50 NGN0,59503 MXN
100 NGN1,19005 MXN
250 NGN2,97513 MXN
500 NGN5,95025 MXN
1000 NGN11,90050 MXN
2000 NGN23,80100 MXN
5000 NGN59,50250 MXN
10000 NGN119,00500 MXN