История обменного курса мексиканское песо–нигерийские найры

Обменный курс мексиканских песо/нигерийские найры сейчас составляет 84,030, отражая изменение в размере -2.851% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 86,620, и минимумом, равным 82,162, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.