墨西哥比索兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌尼日利亞奈拉的匯率目前為87.289，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.630%。

在過去一星期，墨西哥比索兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見90.907，並在25-07-2024低見85.805。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.834%。