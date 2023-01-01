250 بيزو مكسيكي إلى نيراس نيجيري

تحويل MXN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ mxn
١١٬٣٥٢٫٩٠ ngn

1.00000 MXN = 45.41160 NGN

Mid-market exchange rate at 14:25
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.931451.3605583.43980.7994240.88111.523584.9345
1 EUR1.073611.4606989.5810.85830.945951.635715.29768
1 CAD0.7349970.68461161.3280.5875740.6476061.119823.62684
1 INR0.01198470.01116310.016305810.009580850.01055970.01825960.0591384

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / النيرة النيجيرية
1 MXN45.41160 NGN
5 MXN227.05800 NGN
10 MXN454.11600 NGN
20 MXN908.23200 NGN
50 MXN2270.58000 NGN
100 MXN4541.16000 NGN
250 MXN11352.90000 NGN
500 MXN22705.80000 NGN
1000 MXN45411.60000 NGN
2000 MXN90823.20000 NGN
5000 MXN227058.00000 NGN
10000 MXN454116.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mexican Peso
1 NGN0.02202 MXN
5 NGN0.11010 MXN
10 NGN0.22021 MXN
20 NGN0.44042 MXN
50 NGN1.10104 MXN
100 NGN2.20208 MXN
250 NGN5.50520 MXN
500 NGN11.01040 MXN
1000 NGN22.02080 MXN
2000 NGN44.04160 MXN
5000 NGN110.10400 MXN
10000 NGN220.20800 MXN