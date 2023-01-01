نيراس نيجيري إلى بولا بوتسواني

تحويل NGN إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
16.82 bwp

1.00000 NGN = 0.01682 BWP

Mid-market exchange rate at 21:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.491371.657740.9644518.808
1 GBP1.1527411.2627105.2271.719231.911011.1117621.6816
1 USD0.912950.791954183.3351.361551.513430.880517.1708
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01633830.01816080.01056580.206045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Botswanan Pula
1 NGN0.01682 BWP
5 NGN0.08412 BWP
10 NGN0.16824 BWP
20 NGN0.33648 BWP
50 NGN0.84121 BWP
100 NGN1.68241 BWP
250 NGN4.20603 BWP
500 NGN8.41205 BWP
1000 NGN16.82410 BWP
2000 NGN33.64820 BWP
5000 NGN84.12050 BWP
10000 NGN168.24100 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / النيرة النيجيرية
1 BWP59.43840 NGN
5 BWP297.19200 NGN
10 BWP594.38400 NGN
20 BWP1188.76800 NGN
50 BWP2971.92000 NGN
100 BWP5943.84000 NGN
250 BWP14859.60000 NGN
500 BWP29719.20000 NGN
1000 BWP59438.40000 NGN
2000 BWP118876.80000 NGN
5000 BWP297192.00000 NGN
10000 BWP594384.00000 NGN