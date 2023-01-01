روبية هندية إلى بولا بوتسواني

تحويل INR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٦٣٨٫٤٦ bwp

1.00000 INR = 0.16385 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Botswanan Pula
1 INR0.16385 BWP
5 INR0.81923 BWP
10 INR1.63846 BWP
20 INR3.27692 BWP
50 INR8.19230 BWP
100 INR16.38460 BWP
250 INR40.96150 BWP
500 INR81.92300 BWP
1000 INR163.84600 BWP
2000 INR327.69200 BWP
5000 INR819.23000 BWP
10000 INR1638.46000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الهندية
1 BWP6.10328 INR
5 BWP30.51640 INR
10 BWP61.03280 INR
20 BWP122.06560 INR
50 BWP305.16400 INR
100 BWP610.32800 INR
250 BWP1525.82000 INR
500 BWP3051.64000 INR
1000 BWP6103.28000 INR
2000 BWP12206.56000 INR
5000 BWP30516.40000 INR
10000 BWP61032.80000 INR