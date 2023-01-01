دولار نيوزيلندي إلى بولا بوتسواني

تحويل NZD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٨٬٠٧٨٫٤٤ bwp

1.00000 NZD = 8.07844 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Botswanan Pula
1 NZD8.07844 BWP
5 NZD40.39220 BWP
10 NZD80.78440 BWP
20 NZD161.56880 BWP
50 NZD403.92200 BWP
100 NZD807.84400 BWP
250 NZD2019.61000 BWP
500 NZD4039.22000 BWP
1000 NZD8078.44000 BWP
2000 NZD16156.88000 BWP
5000 NZD40392.20000 BWP
10000 NZD80784.40000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار نيوزيلندي
1 BWP0.12379 NZD
5 BWP0.61893 NZD
10 BWP1.23786 NZD
20 BWP2.47572 NZD
50 BWP6.18930 NZD
100 BWP12.37860 NZD
250 BWP30.94650 NZD
500 BWP61.89300 NZD
1000 BWP123.78600 NZD
2000 BWP247.57200 NZD
5000 BWP618.93000 NZD
10000 BWP1237.86000 NZD