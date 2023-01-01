10 بولا بوتسواني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BWP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
١٫٢٤ nzd

1.00000 BWP = 0.12410 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:11 UTC
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BWP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079489.2881.467881.671160.954818.4874
1GBP1.1698611.2629104.4671.717421.955261.1169921.6303
1USD0.926450.791828182.721.35991.548230.884617.1275
1INR0.01119970.009572390.01208910.01643980.01871650.01069390.207054

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار نيوزيلندي
1 BWP0.12410 NZD
5 BWP0.62052 NZD
10 BWP1.24105 NZD
20 BWP2.48210 NZD
50 BWP6.20525 NZD
100 BWP12.41050 NZD
250 BWP31.02625 NZD
500 BWP62.05250 NZD
1000 BWP124.10500 NZD
2000 BWP248.21000 NZD
5000 BWP620.52500 NZD
10000 BWP1241.05000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Botswanan Pula
1 NZD8.05767 BWP
5 NZD40.28835 BWP
10 NZD80.57670 BWP
20 NZD161.15340 BWP
50 NZD402.88350 BWP
100 NZD805.76700 BWP
250 NZD2014.41750 BWP
500 NZD4028.83500 BWP
1000 NZD8057.67000 BWP
2000 NZD16115.34000 BWP
5000 NZD40288.35000 BWP
10000 NZD80576.70000 BWP