بولا بوتسواني إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BWP إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
1383.05 zar

1.00000 BWP = 1.38305 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:11 UTC
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BWP إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.44731.435091.65820.957418.1821
1GBP1.1580811.2321102.4311.661981.920361.1087421.0566
1USD0.93990.811622183.1351.34891.55860.899917.09
1INR0.01130620.00976270.012028610.01622540.01874790.01082460.205569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / راند جنوب أفريقيا
1 BWP1.38305 ZAR
5 BWP6.91525 ZAR
10 BWP13.83050 ZAR
20 BWP27.66100 ZAR
50 BWP69.15250 ZAR
100 BWP138.30500 ZAR
250 BWP345.76250 ZAR
500 BWP691.52500 ZAR
1000 BWP1383.05000 ZAR
2000 BWP2766.10000 ZAR
5000 BWP6915.25000 ZAR
10000 BWP13830.50000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Botswanan Pula
1 ZAR0.72304 BWP
5 ZAR3.61521 BWP
10 ZAR7.23042 BWP
20 ZAR14.46084 BWP
50 ZAR36.15210 BWP
100 ZAR72.30420 BWP
250 ZAR180.76050 BWP
500 ZAR361.52100 BWP
1000 ZAR723.04200 BWP
2000 ZAR1446.08400 BWP
5000 ZAR3615.21000 BWP
10000 ZAR7230.42000 BWP