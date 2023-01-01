بولا بوتسواني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BWP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٢٣٫٩١ nzd

1.00000 BWP = 0.12391 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:5 UTC
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BWP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064588.51161.435691.658750.957418.1892
1GBP1.1578111.2325102.4811.662271.920531.1084921.0599
1USD0.93940.811359183.14851.34871.558240.899417.0871
1INR0.0112980.009757950.012026710.01622040.01874040.01081680.205501

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار نيوزيلندي
1 BWP0.12391 NZD
5 BWP0.61956 NZD
10 BWP1.23912 NZD
20 BWP2.47824 NZD
50 BWP6.19560 NZD
100 BWP12.39120 NZD
250 BWP30.97800 NZD
500 BWP61.95600 NZD
1000 BWP123.91200 NZD
2000 BWP247.82400 NZD
5000 BWP619.56000 NZD
10000 BWP1239.12000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Botswanan Pula
1 NZD8.07026 BWP
5 NZD40.35130 BWP
10 NZD80.70260 BWP
20 NZD161.40520 BWP
50 NZD403.51300 BWP
100 NZD807.02600 BWP
250 NZD2017.56500 BWP
500 NZD4035.13000 BWP
1000 NZD8070.26000 BWP
2000 NZD16140.52000 BWP
5000 NZD40351.30000 BWP
10000 NZD80702.60000 BWP