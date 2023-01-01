بولا بوتسواني إلى جنيه إسترليني

تحويل BWP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٥٩٫٥٠ gbp

1.00000 BWP = 0.05950 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:59 UTC
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BWP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.06588.55741.436471.660170.9575518.202
1GBP1.1574111.2327102.5021.662671.921591.1082821.0682
1USD0.938950.811227183.15251.34881.558850.899117.0911
1INR0.01129210.00975590.012026110.01622080.01874680.01081270.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه استرليني
1 BWP0.05950 GBP
5 BWP0.29752 GBP
10 BWP0.59503 GBP
20 BWP1.19007 GBP
50 BWP2.97518 GBP
100 BWP5.95035 GBP
250 BWP14.87588 GBP
500 BWP29.75175 GBP
1000 BWP59.50350 GBP
2000 BWP119.00700 GBP
5000 BWP297.51750 GBP
10000 BWP595.03500 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Botswanan Pula
1 GBP16.80570 BWP
5 GBP84.02850 BWP
10 GBP168.05700 BWP
20 GBP336.11400 BWP
50 GBP840.28500 BWP
100 GBP1680.57000 BWP
250 GBP4201.42500 BWP
500 GBP8402.85000 BWP
1000 GBP16805.70000 BWP
2000 GBP33611.40000 BWP
5000 GBP84028.50000 BWP
10000 GBP168057.00000 BWP