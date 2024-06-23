1 جنيه إسترليني إلى بولا بوتسواني

تحويل GBP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1 gbp
17.09 bwp

£1.000 GBP = P17.09 BWP

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.781.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3371.61170.811.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4821106.0860.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Botswanan Pula
1 GBP١٧٫٠٨٦٥٠ BWP
5 GBP٨٥٫٤٣٢٥٠ BWP
10 GBP١٧٠٫٨٦٥٠٠ BWP
20 GBP٣٤١٫٧٣٠٠٠ BWP
50 GBP٨٥٤٫٣٢٥٠٠ BWP
100 GBP١٬٧٠٨٫٦٥٠٠٠ BWP
250 GBP٤٬٢٧١٫٦٢٥٠٠ BWP
500 GBP٨٬٥٤٣٫٢٥٠٠٠ BWP
1000 GBP١٧٬٠٨٦٫٥٠٠٠٠ BWP
2000 GBP٣٤٬١٧٣٫٠٠٠٠٠ BWP
5000 GBP٨٥٬٤٣٢٫٥٠٠٠٠ BWP
10000 GBP١٧٠٬٨٦٥٫٠٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه استرليني
1 BWP٠٫٠٥٨٥٣ GBP
5 BWP٠٫٢٩٢٦٣ GBP
10 BWP٠٫٥٨٥٢٦ GBP
20 BWP١٫١٧٠٥٢ GBP
50 BWP٢٫٩٢٦٢٩ GBP
100 BWP٥٫٨٥٢٥٨ GBP
250 BWP١٤٫٦٣١٤٥ GBP
500 BWP٢٩٫٢٦٢٩٠ GBP
1000 BWP٥٨٫٥٢٥٨٠ GBP
2000 BWP١١٧٫٠٥١٦٠ GBP
5000 BWP٢٩٢٫٦٢٩٠٠ GBP
10000 BWP٥٨٥٫٢٥٨٠٠ GBP