يورو إلى بولا بوتسواني

تحويل EUR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٤٬٤٥٧٫٢٠ bwp

1.00000 EUR = 14.45720 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Botswanan Pula
1 EUR14.45720 BWP
5 EUR72.28600 BWP
10 EUR144.57200 BWP
20 EUR289.14400 BWP
50 EUR722.86000 BWP
100 EUR1445.72000 BWP
250 EUR3614.30000 BWP
500 EUR7228.60000 BWP
1000 EUR14457.20000 BWP
2000 EUR28914.40000 BWP
5000 EUR72286.00000 BWP
10000 EUR144572.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / اليورو
1 BWP0.06917 EUR
5 BWP0.34585 EUR
10 BWP0.69170 EUR
20 BWP1.38339 EUR
50 BWP3.45849 EUR
100 BWP6.91697 EUR
250 BWP17.29243 EUR
500 BWP34.58485 EUR
1000 BWP69.16970 EUR
2000 BWP138.33940 EUR
5000 BWP345.84850 EUR
10000 BWP691.69700 EUR