كرونة نروجية إلى بولا بوتسواني

تحويل NOK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٬٢٦٥٫٧٩ bwp

1.00000 NOK = 1.26579 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
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NOK إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.663260.9643518.3592
1GBP1.15311.22895102.1591.656321.917691.111921.1676
1USD0.93820.813703183.1271.347751.560430.9047517.2241
1INR0.0112860.009788670.012029810.01621310.01877160.01088390.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / Botswanan Pula
1 NOK1.26579 BWP
5 NOK6.32895 BWP
10 NOK12.65790 BWP
20 NOK25.31580 BWP
50 NOK63.28950 BWP
100 NOK126.57900 BWP
250 NOK316.44750 BWP
500 NOK632.89500 BWP
1000 NOK1265.79000 BWP
2000 NOK2531.58000 BWP
5000 NOK6328.95000 BWP
10000 NOK12657.90000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / كروني نرويجي
1 BWP0.79002 NOK
5 BWP3.95010 NOK
10 BWP7.90020 NOK
20 BWP15.80040 NOK
50 BWP39.50100 NOK
100 BWP79.00200 NOK
250 BWP197.50500 NOK
500 BWP395.01000 NOK
1000 BWP790.02000 NOK
2000 BWP1580.04000 NOK
5000 BWP3950.10000 NOK
10000 BWP7900.20000 NOK