شيكل إسرائيلي جديد إلى بولا بوتسواني

تحويل ILS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
3579.60 bwp

1.00000 ILS = 3.57960 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Botswanan Pula
1 ILS3.57960 BWP
5 ILS17.89800 BWP
10 ILS35.79600 BWP
20 ILS71.59200 BWP
50 ILS178.98000 BWP
100 ILS357.96000 BWP
250 ILS894.90000 BWP
500 ILS1789.80000 BWP
1000 ILS3579.60000 BWP
2000 ILS7159.20000 BWP
5000 ILS17898.00000 BWP
10000 ILS35796.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Israeli New Sheqel
1 BWP0.27936 ILS
5 BWP1.39681 ILS
10 BWP2.79361 ILS
20 BWP5.58722 ILS
50 BWP13.96805 ILS
100 BWP27.93610 ILS
250 BWP69.84025 ILS
500 BWP139.68050 ILS
1000 BWP279.36100 ILS
2000 BWP558.72200 ILS
5000 BWP1396.80500 ILS
10000 BWP2793.61000 ILS