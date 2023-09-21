جنيه إسترليني إلى بولا بوتسواني

تحويل GBP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٦٬٧٣١ bwp

1.00000 GBP = 16.73100 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:46 UTC
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GBP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063388.17421.433811.655590.9573518.2073
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917321.1085621.0858
1USD0.940450.812084182.9251.348451.557030.9003517.1234
1INR0.01134120.009792990.012059110.01626110.01877630.01085740.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Botswanan Pula
1 GBP16.73100 BWP
5 GBP83.65500 BWP
10 GBP167.31000 BWP
20 GBP334.62000 BWP
50 GBP836.55000 BWP
100 GBP1673.10000 BWP
250 GBP4182.75000 BWP
500 GBP8365.50000 BWP
1000 GBP16731.00000 BWP
2000 GBP33462.00000 BWP
5000 GBP83655.00000 BWP
10000 GBP167310.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه استرليني
1 BWP0.05977 GBP
5 BWP0.29885 GBP
10 BWP0.59769 GBP
20 BWP1.19539 GBP
50 BWP2.98847 GBP
100 BWP5.97694 GBP
250 BWP14.94235 GBP
500 BWP29.88470 GBP
1000 BWP59.76940 GBP
2000 BWP119.53880 GBP
5000 BWP298.84700 GBP
10000 BWP597.69400 GBP