الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بولا بوتسواني

تحويل CZK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
5946.01 bwp

1.00000 CZK = 0.59460 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Botswanan Pula
1 CZK0.59460 BWP
5 CZK2.97301 BWP
10 CZK5.94601 BWP
20 CZK11.89202 BWP
50 CZK29.73005 BWP
100 CZK59.46010 BWP
250 CZK148.65025 BWP
500 CZK297.30050 BWP
1000 CZK594.60100 BWP
2000 CZK1189.20200 BWP
5000 CZK2973.00500 BWP
10000 CZK5946.01000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BWP1.68180 CZK
5 BWP8.40900 CZK
10 BWP16.81800 CZK
20 BWP33.63600 CZK
50 BWP84.09000 CZK
100 BWP168.18000 CZK
250 BWP420.45000 CZK
500 BWP840.90000 CZK
1000 BWP1681.80000 CZK
2000 BWP3363.60000 CZK
5000 BWP8409.00000 CZK
10000 BWP16818.00000 CZK