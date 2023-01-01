ريال برازيلي إلى بولا بوتسواني

تحويل BRL إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
2782.21 bwp

1.00000 BRL = 2.78221 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BRL إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Botswanan Pula
1 BRL2.78221 BWP
5 BRL13.91105 BWP
10 BRL27.82210 BWP
20 BRL55.64420 BWP
50 BRL139.11050 BWP
100 BRL278.22100 BWP
250 BRL695.55250 BWP
500 BRL1391.10500 BWP
1000 BRL2782.21000 BWP
2000 BRL5564.42000 BWP
5000 BRL13911.05000 BWP
10000 BRL27822.10000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال البرازيلي
1 BWP0.35943 BRL
5 BWP1.79713 BRL
10 BWP3.59427 BRL
20 BWP7.18854 BRL
50 BWP17.97135 BRL
100 BWP35.94270 BRL
250 BWP89.85675 BRL
500 BWP179.71350 BRL
1000 BWP359.42700 BRL
2000 BWP718.85400 BRL
5000 BWP1797.13500 BRL
10000 BWP3594.27000 BRL