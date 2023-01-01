500 ريال برازيلي إلى بولا بوتسواني

تحويل BRL إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ brl
١٬٣٦٥٫٦١ bwp

1.00000 BRL = 2.73122 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077989.13931.465141.668060.954118.3869
1GBP1.168511.2596104.1651.712111.949241.1148621.4864
1USD0.927750.793903182.69721.359251.547510.885217.0581
1INR0.01121840.009600120.012092310.01643650.01871290.01070410.206272

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Botswanan Pula
1 BRL2.73122 BWP
5 BRL13.65610 BWP
10 BRL27.31220 BWP
20 BRL54.62440 BWP
50 BRL136.56100 BWP
100 BRL273.12200 BWP
250 BRL682.80500 BWP
500 BRL1365.61000 BWP
1000 BRL2731.22000 BWP
2000 BRL5462.44000 BWP
5000 BRL13656.10000 BWP
10000 BRL27312.20000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال البرازيلي
1 BWP0.36614 BRL
5 BWP1.83068 BRL
10 BWP3.66137 BRL
20 BWP7.32274 BRL
50 BWP18.30685 BRL
100 BWP36.61370 BRL
250 BWP91.53425 BRL
500 BWP183.06850 BRL
1000 BWP366.13700 BRL
2000 BWP732.27400 BRL
5000 BWP1830.68500 BRL
10000 BWP3661.37000 BRL