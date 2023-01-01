فورنت مجري إلى بولا بوتسواني

تحويل HUF إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٧٥٫٣٣ bwp

1.00000 HUF = 0.03753 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
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HUF إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61881.438891.661470.964218.3235
1GBP1.152611.22865102.141.658431.914981.1113421.1193
1USD0.93810.813901183.13211.34981.55860.904517.189
1INR0.01128430.009790460.01202910.01623680.01874850.01088030.206767

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / Botswanan Pula
2000 HUF75.06520 BWP
5000 HUF187.66300 BWP
10000 HUF375.32600 BWP
15000 HUF562.98900 BWP
20000 HUF750.65200 BWP
30000 HUF1125.97800 BWP
40000 HUF1501.30400 BWP
50000 HUF1876.63000 BWP
60000 HUF2251.95600 BWP
100000 HUF3753.26000 BWP
150000 HUF5629.89000 BWP
200000 HUF7506.52000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Hungarian Forint
1 BWP26.64350 HUF
5 BWP133.21750 HUF
10 BWP266.43500 HUF
20 BWP532.87000 HUF
50 BWP1332.17500 HUF
100 BWP2664.35000 HUF
250 BWP6660.87500 HUF
500 BWP13321.75000 HUF
1000 BWP26643.50000 HUF
2000 BWP53287.00000 HUF
5000 BWP133217.50000 HUF
10000 BWP266435.00000 HUF