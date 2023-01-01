ألف بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

تحويل BWP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٦٬١٦٩ huf

1.00000 BWP = 26.16860 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:46 UTC
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BWP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079689.27221.467771.669790.954618.4772
1GBP1.1697311.2629104.4291.716981.953291.1166221.6144
1USD0.92630.791828182.69011.359551.546670.884317.1149
1INR0.01120170.009575850.012093410.01644150.01870440.01069410.206976

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Hungarian Forint
1 BWP26.16860 HUF
5 BWP130.84300 HUF
10 BWP261.68600 HUF
20 BWP523.37200 HUF
50 BWP1308.43000 HUF
100 BWP2616.86000 HUF
250 BWP6542.15000 HUF
500 BWP13084.30000 HUF
1000 BWP26168.60000 HUF
2000 BWP52337.20000 HUF
5000 BWP130843.00000 HUF
10000 BWP261686.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Botswanan Pula
2000 HUF76.42760 BWP
5000 HUF191.06900 BWP
10000 HUF382.13800 BWP
15000 HUF573.20700 BWP
20000 HUF764.27600 BWP
30000 HUF1146.41400 BWP
40000 HUF1528.55200 BWP
50000 HUF1910.69000 BWP
60000 HUF2292.82800 BWP
100000 HUF3821.38000 BWP
150000 HUF5732.07000 BWP
200000 HUF7642.76000 BWP