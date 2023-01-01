50 بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

تحويل BWP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

50 bwp
1308 huf

1.00000 BWP = 26.15730 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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BWP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079689.28291.467821.670170.954618.4823
1GBP1.1697311.26285104.4381.716971.953671.1166221.6195
1USD0.926250.79186182.71.35961.547030.884217.1196
1INR0.01120040.009575090.012091910.01644010.01870650.01069170.207008

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Hungarian Forint
1 BWP26.15730 HUF
5 BWP130.78650 HUF
10 BWP261.57300 HUF
20 BWP523.14600 HUF
50 BWP1307.86500 HUF
100 BWP2615.73000 HUF
250 BWP6539.32500 HUF
500 BWP13078.65000 HUF
1000 BWP26157.30000 HUF
2000 BWP52314.60000 HUF
5000 BWP130786.50000 HUF
10000 BWP261573.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Botswanan Pula
2000 HUF76.46060 BWP
5000 HUF191.15150 BWP
10000 HUF382.30300 BWP
15000 HUF573.45450 BWP
20000 HUF764.60600 BWP
30000 HUF1146.90900 BWP
40000 HUF1529.21200 BWP
50000 HUF1911.51500 BWP
60000 HUF2293.81800 BWP
100000 HUF3823.03000 BWP
150000 HUF5734.54500 BWP
200000 HUF7646.06000 BWP