بولا بوتسواني إلى دولار أمريكي

تحويل BWP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٧٣٫٣٠ usd

1.00000 BWP = 0.07330 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:10 UTC
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BWP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.064488.46551.43551.658590.957518.1859
1GBP1.1581411.2326102.4451.662351.920691.1089221.0597
1USD0.93960.811293183.1131.348651.558240.899617.0856
1INR0.01130380.009761330.012031810.01622670.01874840.01082380.205571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أمريكي
1 BWP0.07330 USD
5 BWP0.36650 USD
10 BWP0.73300 USD
20 BWP1.46600 USD
50 BWP3.66500 USD
100 BWP7.33000 USD
250 BWP18.32500 USD
500 BWP36.65000 USD
1000 BWP73.30000 USD
2000 BWP146.60000 USD
5000 BWP366.50000 USD
10000 BWP733.00000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Botswanan Pula
1 USD13.64260 BWP
5 USD68.21300 BWP
10 USD136.42600 BWP
20 USD272.85200 BWP
50 USD682.13000 BWP
100 USD1364.26000 BWP
250 USD3410.65000 BWP
500 USD6821.30000 BWP
1000 USD13642.60000 BWP
2000 USD27285.20000 BWP
5000 USD68213.00000 BWP
10000 USD136426.00000 BWP