Botsvana pulasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile BWP → USD çevirin

1.000 bwp
72,70 usd

1,000 BWP = 0,07270 USD

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Botsvana pulasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / ABD Doları
1 BWP0,07270 USD
5 BWP0,36350 USD
10 BWP0,72700 USD
20 BWP1,45400 USD
50 BWP3,63500 USD
100 BWP7,27000 USD
250 BWP18,17500 USD
500 BWP36,35000 USD
1000 BWP72,70000 USD
2000 BWP145,40000 USD
5000 BWP363,50000 USD
10000 BWP727,00000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Botsvana Pulası
1 USD13,75520 BWP
5 USD68,77600 BWP
10 USD137,55200 BWP
20 USD275,10400 BWP
50 USD687,76000 BWP
100 USD1.375,52000 BWP
250 USD3.438,80000 BWP
500 USD6.877,60000 BWP
1000 USD13.755,20000 BWP
2000 USD27.510,40000 BWP
5000 USD68.776,00000 BWP
10000 USD137.552,00000 BWP