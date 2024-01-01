Botsvana pulasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile BWP → AUD çevirin

1.000 bwp
112,50 aud

1,000 BWP = 0,1125 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Avustralya Doları
1 BWP0,11250 AUD
5 BWP0,56248 AUD
10 BWP1,12495 AUD
20 BWP2,24990 AUD
50 BWP5,62475 AUD
100 BWP11,24950 AUD
250 BWP28,12375 AUD
500 BWP56,24750 AUD
1000 BWP112,49500 AUD
2000 BWP224,99000 AUD
5000 BWP562,47500 AUD
10000 BWP1.124,95000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Botsvana Pulası
1 AUD8,88927 BWP
5 AUD44,44635 BWP
10 AUD88,89270 BWP
20 AUD177,78540 BWP
50 AUD444,46350 BWP
100 AUD888,92700 BWP
250 AUD2.222,31750 BWP
500 AUD4.444,63500 BWP
1000 AUD8.889,27000 BWP
2000 AUD17.778,54000 BWP
5000 AUD44.446,35000 BWP
10000 AUD88.892,70000 BWP