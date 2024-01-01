Botsvana pulasından Euroya

Reel döviz kuru ile BWP → EUR çevirin

1.000 bwp
68,32 eur

1,000 BWP = 0,06832 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Euro
1 BWP0,06832 EUR
5 BWP0,34160 EUR
10 BWP0,68321 EUR
20 BWP1,36641 EUR
50 BWP3,41603 EUR
100 BWP6,83206 EUR
250 BWP17,08015 EUR
500 BWP34,16030 EUR
1000 BWP68,32060 EUR
2000 BWP136,64120 EUR
5000 BWP341,60300 EUR
10000 BWP683,20600 EUR
Çevrim kurları Euro / Botsvana Pulası
1 EUR14,63690 BWP
5 EUR73,18450 BWP
10 EUR146,36900 BWP
20 EUR292,73800 BWP
50 EUR731,84500 BWP
100 EUR1.463,69000 BWP
250 EUR3.659,22500 BWP
500 EUR7.318,45000 BWP
1000 EUR14.636,90000 BWP
2000 EUR29.273,80000 BWP
5000 EUR73.184,50000 BWP
10000 EUR146.369,00000 BWP