بولا بوتسواني إلى يورو

تحويل BWP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٦٨٫٨٧ eur

1.00000 BWP = 0.06887 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:59 UTC
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BWP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 EUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.06588.55741.436471.660170.9575518.202
1GBP1.1574111.2327102.5021.662671.921591.1082821.0682
1USD0.938950.811227183.15251.34881.558850.899117.0911
1INR0.01129210.00975590.012026110.01622080.01874680.01081270.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / اليورو
1 BWP0.06887 EUR
5 BWP0.34437 EUR
10 BWP0.68873 EUR
20 BWP1.37746 EUR
50 BWP3.44366 EUR
100 BWP6.88732 EUR
250 BWP17.21830 EUR
500 BWP34.43660 EUR
1000 BWP68.87320 EUR
2000 BWP137.74640 EUR
5000 BWP344.36600 EUR
10000 BWP688.73200 EUR
معدلات التحويل اليورو / Botswanan Pula
1 EUR14.51940 BWP
5 EUR72.59700 BWP
10 EUR145.19400 BWP
20 EUR290.38800 BWP
50 EUR725.97000 BWP
100 EUR1451.94000 BWP
250 EUR3629.85000 BWP
500 EUR7259.70000 BWP
1000 EUR14519.40000 BWP
2000 EUR29038.80000 BWP
5000 EUR72597.00000 BWP
10000 EUR145194.00000 BWP