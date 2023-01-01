بولا بوتسواني إلى دولار أسترالي

تحويل BWP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١١٤٫١٨ aud

1.00000 BWP = 0.11418 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:55 UTC
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BWP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065488.59331.437331.660670.957918.2089
1GBP1.1573411.23295102.5261.663371.921831.1086221.0725
1USD0.93860.811063183.1551.34911.558720.89917.0911
1INR0.01128750.009753630.012025710.01622390.01874480.01081110.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أسترالي
1 BWP0.11418 AUD
5 BWP0.57088 AUD
10 BWP1.14177 AUD
20 BWP2.28354 AUD
50 BWP5.70885 AUD
100 BWP11.41770 AUD
250 BWP28.54425 AUD
500 BWP57.08850 AUD
1000 BWP114.17700 AUD
2000 BWP228.35400 AUD
5000 BWP570.88500 AUD
10000 BWP1141.77000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Botswanan Pula
1 AUD8.75836 BWP
5 AUD43.79180 BWP
10 AUD87.58360 BWP
20 AUD175.16720 BWP
50 AUD437.91800 BWP
100 AUD875.83600 BWP
250 AUD2189.59000 BWP
500 AUD4379.18000 BWP
1000 AUD8758.36000 BWP
2000 AUD17516.72000 BWP
5000 AUD43791.80000 BWP
10000 AUD87583.60000 BWP