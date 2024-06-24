5,000 دولار أسترالي إلى بولا بوتسواني

تحويل AUD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 aud
45,000 bwp

A$1.000 AUD = P9.000 BWP

Mid-market exchange rate at 12:42
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4760.9321.635159.4851.3691.353
1 GBP1.2661105.7181.1812.071201.981.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.5411.754171.071.4681.451

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Botswanan Pula
1 AUD٩٫٠٠٠٠٠ BWP
5 AUD٤٥٫٠٠٠٠٠ BWP
10 AUD٩٠٫٠٠٠٠٠ BWP
20 AUD١٨٠٫٠٠٠٠٠ BWP
50 AUD٤٥٠٫٠٠٠٠٠ BWP
100 AUD٩٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
250 AUD٢٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ BWP
500 AUD٤٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
1000 AUD٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
2000 AUD١٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
5000 AUD٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
10000 AUD٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أسترالي
1 BWP٠٫١١١١١ AUD
5 BWP٠٫٥٥٥٥٦ AUD
10 BWP١٫١١١١١ AUD
20 BWP٢٫٢٢٢٢٢ AUD
50 BWP٥٫٥٥٥٥٥ AUD
100 BWP١١٫١١١١٠ AUD
250 BWP٢٧٫٧٧٧٧٥ AUD
500 BWP٥٥٫٥٥٥٥٠ AUD
1000 BWP١١١٫١١١٠٠ AUD
2000 BWP٢٢٢٫٢٢٢٠٠ AUD
5000 BWP٥٥٥٫٥٥٥٠٠ AUD
10000 BWP١٬١١١٫١١٠٠٠ AUD