2,000 دولار أسترالي إلى بولا بوتسواني

تحويل AUD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 aud
17,998.64 bwp

A$1.000 AUD = P8.999 BWP

Mid-market exchange rate at 12:41
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.480.9321.635159.5051.3691.353
1 GBP1.2671105.741.1812.071202.0371.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.56211.754171.1251.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / Botswanan Pula
1 AUD٨٫٩٩٩٣٢ BWP
5 AUD٤٤٫٩٩٦٦٠ BWP
10 AUD٨٩٫٩٩٣٢٠ BWP
20 AUD١٧٩٫٩٨٦٤٠ BWP
50 AUD٤٤٩٫٩٦٦٠٠ BWP
100 AUD٨٩٩٫٩٣٢٠٠ BWP
250 AUD٢٬٢٤٩٫٨٣٠٠٠ BWP
500 AUD٤٬٤٩٩٫٦٦٠٠٠ BWP
1000 AUD٨٬٩٩٩٫٣٢٠٠٠ BWP
2000 AUD١٧٬٩٩٨٫٦٤٠٠٠ BWP
5000 AUD٤٤٬٩٩٦٫٦٠٠٠٠ BWP
10000 AUD٨٩٬٩٩٣٫٢٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أسترالي
1 BWP٠٫١١١١٢ AUD
5 BWP٠٫٥٥٥٦٠ AUD
10 BWP١٫١١١١٩ AUD
20 BWP٢٫٢٢٢٣٨ AUD
50 BWP٥٫٥٥٥٩٥ AUD
100 BWP١١٫١١١٩٠ AUD
250 BWP٢٧٫٧٧٩٧٥ AUD
500 BWP٥٥٫٥٥٩٥٠ AUD
1000 BWP١١١٫١١٩٠٠ AUD
2000 BWP٢٢٢٫٢٣٨٠٠ AUD
5000 BWP٥٥٥٫٥٩٥٠٠ AUD
10000 BWP١٬١١١٫١٩٠٠٠ AUD