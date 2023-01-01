500 بولا بوتسواني إلى دولار أسترالي

تحويل BWP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bwp
٥٧٫٠٧ aud

1.00000 BWP = 0.11414 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:13 UTC
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BWP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.079889.29141.467721.669970.954218.4697
1GBP1.1693911.2627104.4161.716321.952831.1158321.5981
1USD0.92610.791954182.69251.359251.546550.883717.1047
1INR0.01119930.009577090.01209310.01643740.01870240.01068660.206847

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أسترالي
1 BWP0.11414 AUD
5 BWP0.57068 AUD
10 BWP1.14135 AUD
20 BWP2.28270 AUD
50 BWP5.70675 AUD
100 BWP11.41350 AUD
250 BWP28.53375 AUD
500 BWP57.06750 AUD
1000 BWP114.13500 AUD
2000 BWP228.27000 AUD
5000 BWP570.67500 AUD
10000 BWP1141.35000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Botswanan Pula
1 AUD8.76152 BWP
5 AUD43.80760 BWP
10 AUD87.61520 BWP
20 AUD175.23040 BWP
50 AUD438.07600 BWP
100 AUD876.15200 BWP
250 AUD2190.38000 BWP
500 AUD4380.76000 BWP
1000 AUD8761.52000 BWP
2000 AUD17523.04000 BWP
5000 AUD43807.60000 BWP
10000 AUD87615.20000 BWP