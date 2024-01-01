500 ботсванских пул в австралийские доллары
Сконвертируйте BWP в AUD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BWP в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1115
|0,1130
|Низкий
|0,1090
|0,1090
|В среднем
|0,1101
|0,1107
|Изменить
|-0.23%
|-1.75%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к AUD
За последние 30 дней максимальный курс BWP к AUD составил 0,1115, а минимальный — 0,1090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1101. Изменение курса BWP к AUD в процентном соотношении составило -0.23.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к AUD составил 0,1130, а минимальный — 0,1090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1107. Изменение курса BWP к AUD в процентном соотношении составило -1.75.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Австралийский доллар / Ботсванская пула
|1 AUD
|9,04521 BWP
|5 AUD
|45,22605 BWP
|10 AUD
|90,45210 BWP
|20 AUD
|180,90420 BWP
|50 AUD
|452,26050 BWP
|100 AUD
|904,52100 BWP
|250 AUD
|2 261,30250 BWP
|500 AUD
|4 522,60500 BWP
|1000 AUD
|9 045,21000 BWP
|2000 AUD
|18 090,42000 BWP
|5000 AUD
|45 226,05000 BWP
|10000 AUD
|90 452,10000 BWP