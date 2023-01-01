بولا بوتسواني إلى دولار كندي

تحويل BWP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
98.88 cad

1.00000 BWP = 0.09888 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:57 UTC
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BWP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065388.57211.437041.660120.9577518.2058
1GBP1.1574111.233102.5151.663261.921461.1085121.0717
1USD0.93870.81103183.14291.348951.558360.8990517.0898
1INR0.01129020.009754650.012027510.01622450.01874320.01081330.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار كندي
1 BWP0.09888 CAD
5 BWP0.49439 CAD
10 BWP0.98878 CAD
20 BWP1.97756 CAD
50 BWP4.94390 CAD
100 BWP9.88780 CAD
250 BWP24.71950 CAD
500 BWP49.43900 CAD
1000 BWP98.87800 CAD
2000 BWP197.75600 CAD
5000 BWP494.39000 CAD
10000 BWP988.78000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Botswanan Pula
1 CAD10.11350 BWP
5 CAD50.56750 BWP
10 CAD101.13500 BWP
20 CAD202.27000 BWP
50 CAD505.67500 BWP
100 CAD1011.35000 BWP
250 CAD2528.37500 BWP
500 CAD5056.75000 BWP
1000 CAD10113.50000 BWP
2000 CAD20227.00000 BWP
5000 CAD50567.50000 BWP
10000 CAD101135.00000 BWP