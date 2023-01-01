10 آلاف بولا بوتسواني إلى دولار كندي

تحويل BWP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
١٬٠٠٣٫٣٥ cad

1.00000 BWP = 0.10033 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079689.2741.467771.66940.9544518.4733
1GBP1.1697311.26285104.4271.716911.952761.1164521.6089
1USD0.926250.79186182.69171.359551.546310.8840517.1112
1INR0.01120150.009576050.012093110.01644120.01869970.01069090.206928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار كندي
1 BWP0.10033 CAD
5 BWP0.50167 CAD
10 BWP1.00335 CAD
20 BWP2.00670 CAD
50 BWP5.01675 CAD
100 BWP10.03350 CAD
250 BWP25.08375 CAD
500 BWP50.16750 CAD
1000 BWP100.33500 CAD
2000 BWP200.67000 CAD
5000 BWP501.67500 CAD
10000 BWP1003.35000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Botswanan Pula
1 CAD9.96663 BWP
5 CAD49.83315 BWP
10 CAD99.66630 BWP
20 CAD199.33260 BWP
50 CAD498.33150 BWP
100 CAD996.66300 BWP
250 CAD2491.65750 BWP
500 CAD4983.31500 BWP
1000 CAD9966.63000 BWP
2000 CAD19933.26000 BWP
5000 CAD49833.15000 BWP
10000 CAD99666.30000 BWP