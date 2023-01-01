ألف بولا بوتسواني إلى دولار كندي

تحويل BWP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٠٠٫٣٢ cad

1.00000 BWP = 0.10032 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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BWP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079789.28281.467691.669290.9544518.4703
1GBP1.1697311.26285104.4281.716661.952461.1164521.6034
1USD0.92620.79186182.69221.359351.546070.8839517.1069
1INR0.01120040.009575990.01209310.01643870.01869670.01068960.206874

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار كندي
1 BWP0.10032 CAD
5 BWP0.50160 CAD
10 BWP1.00320 CAD
20 BWP2.00640 CAD
50 BWP5.01600 CAD
100 BWP10.03200 CAD
250 BWP25.08000 CAD
500 BWP50.16000 CAD
1000 BWP100.32000 CAD
2000 BWP200.64000 CAD
5000 BWP501.60000 CAD
10000 BWP1003.20000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Botswanan Pula
1 CAD9.96810 BWP
5 CAD49.84050 BWP
10 CAD99.68100 BWP
20 CAD199.36200 BWP
50 CAD498.40500 BWP
100 CAD996.81000 BWP
250 CAD2492.02500 BWP
500 CAD4984.05000 BWP
1000 CAD9968.10000 BWP
2000 CAD19936.20000 BWP
5000 CAD49840.50000 BWP
10000 CAD99681.00000 BWP