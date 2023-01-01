بولا بوتسواني إلى دولار سنغافوري

تحويل BWP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٠٠٫٢٩ sgd

1.00000 BWP = 0.10029 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:8 UTC
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BWP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.064588.50941.435581.658490.957518.187
1GBP1.1582111.2329102.5111.662691.920851.1089921.0641
1USD0.939350.811096183.14651.34861.5580.8994517.085
1INR0.01129820.009755020.01202710.01621960.0187380.01081770.205481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار سنغافورة
1 BWP0.10029 SGD
5 BWP0.50144 SGD
10 BWP1.00288 SGD
20 BWP2.00576 SGD
50 BWP5.01440 SGD
100 BWP10.02880 SGD
250 BWP25.07200 SGD
500 BWP50.14400 SGD
1000 BWP100.28800 SGD
2000 BWP200.57600 SGD
5000 BWP501.44000 SGD
10000 BWP1002.88000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Botswanan Pula
1 SGD9.97130 BWP
5 SGD49.85650 BWP
10 SGD99.71300 BWP
20 SGD199.42600 BWP
50 SGD498.56500 BWP
100 SGD997.13000 BWP
250 SGD2492.82500 BWP
500 SGD4985.65000 BWP
1000 SGD9971.30000 BWP
2000 SGD19942.60000 BWP
5000 SGD49856.50000 BWP
10000 SGD99713.00000 BWP