50 بولا بوتسواني إلى دولار سنغافوري

تحويل BWP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

50 bwp
4.98 sgd

1.00000 BWP = 0.09965 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:27 UTC
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BWP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0889.32781.468961.671310.955318.4827
1GBP1.1698611.2634104.4971.718411.955121.1175721.6213
1USD0.925950.791515182.71091.360151.547510.8845517.1136
1INR0.01119470.009569660.012090310.01644460.01870980.01069450.206909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار سنغافورة
1 BWP0.09965 SGD
5 BWP0.49823 SGD
10 BWP0.99647 SGD
20 BWP1.99294 SGD
50 BWP4.98235 SGD
100 BWP9.96470 SGD
250 BWP24.91175 SGD
500 BWP49.82350 SGD
1000 BWP99.64700 SGD
2000 BWP199.29400 SGD
5000 BWP498.23500 SGD
10000 BWP996.47000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Botswanan Pula
1 SGD10.03540 BWP
5 SGD50.17700 BWP
10 SGD100.35400 BWP
20 SGD200.70800 BWP
50 SGD501.77000 BWP
100 SGD1003.54000 BWP
250 SGD2508.85000 BWP
500 SGD5017.70000 BWP
1000 SGD10035.40000 BWP
2000 SGD20070.80000 BWP
5000 SGD50177.00000 BWP
10000 SGD100354.00000 BWP