10 بولا بوتسواني إلى دولار سنغافوري

تحويل BWP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10 bwp
1.00 sgd

1.00000 BWP = 0.09965 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:26 UTC
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BWP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.0800589.32971.469081.671650.955318.4847
1GBP1.1696611.2633104.4861.718341.955271.1173821.621
1USD0.925850.791578182.70891.36021.547750.884517.1147
1INR0.01119450.009570650.012090610.01644560.01871320.01069410.206927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار سنغافورة
1 BWP0.09965 SGD
5 BWP0.49825 SGD
10 BWP0.99651 SGD
20 BWP1.99301 SGD
50 BWP4.98253 SGD
100 BWP9.96507 SGD
250 BWP24.91268 SGD
500 BWP49.82535 SGD
1000 BWP99.65070 SGD
2000 BWP199.30140 SGD
5000 BWP498.25350 SGD
10000 BWP996.50700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Botswanan Pula
1 SGD10.03510 BWP
5 SGD50.17550 BWP
10 SGD100.35100 BWP
20 SGD200.70200 BWP
50 SGD501.75500 BWP
100 SGD1003.51000 BWP
250 SGD2508.77500 BWP
500 SGD5017.55000 BWP
1000 SGD10035.10000 BWP
2000 SGD20070.20000 BWP
5000 SGD50175.50000 BWP
10000 SGD100351.00000 BWP