Ботсванские пулы в сингапурские доллары

Сконвертируйте BWP в SGD по реальному обменному курсу

1 000 bwp
99,59 sgd

P1,000 BWP = S$0,09959 SGD

Среднерыночный курс в 03:26
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1 BWP в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10030,1004
Низкий0,09920,0979
В среднем0,09970,0994
Изменить-0.28%1.30%
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Соотношение 1 BWP к SGD

За последние 30 дней максимальный курс BWP к SGD составил 0,1003, а минимальный — 0,0992. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0997. Изменение курса BWP к SGD в процентном соотношении составило -0.28.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к SGD составил 0,1004, а минимальный — 0,0979. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0994. Изменение курса BWP к SGD в процентном соотношении составило 1.30.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6040,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Сингапурский доллар
1 BWP0,09959 SGD
5 BWP0,49797 SGD
10 BWP0,99594 SGD
20 BWP1,99188 SGD
50 BWP4,97971 SGD
100 BWP9,95941 SGD
250 BWP24,89853 SGD
500 BWP49,79705 SGD
1000 BWP99,59410 SGD
2000 BWP199,18820 SGD
5000 BWP497,97050 SGD
10000 BWP995,94100 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Ботсванская пула
1 SGD10,04080 BWP
5 SGD50,20400 BWP
10 SGD100,40800 BWP
20 SGD200,81600 BWP
50 SGD502,04000 BWP
100 SGD1 004,08000 BWP
250 SGD2 510,20000 BWP
500 SGD5 020,40000 BWP
1000 SGD10 040,80000 BWP
2000 SGD20 081,60000 BWP
5000 SGD50 204,00000 BWP
10000 SGD100 408,00000 BWP