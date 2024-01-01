Ботсванские пулы в сингапурские доллары
Сконвертируйте BWP в SGD по реальному обменному курсу
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|1 BWP в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1003
|0,1004
|Низкий
|0,0992
|0,0979
|В среднем
|0,0997
|0,0994
|Изменить
|-0.28%
|1.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к SGD
За последние 30 дней максимальный курс BWP к SGD составил 0,1003, а минимальный — 0,0992. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0997. Изменение курса BWP к SGD в процентном соотношении составило -0.28.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к SGD составил 0,1004, а минимальный — 0,0979. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0994. Изменение курса BWP к SGD в процентном соотношении составило 1.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Ботсванская пула
|1 SGD
|10,04080 BWP
|5 SGD
|50,20400 BWP
|10 SGD
|100,40800 BWP
|20 SGD
|200,81600 BWP
|50 SGD
|502,04000 BWP
|100 SGD
|1 004,08000 BWP
|250 SGD
|2 510,20000 BWP
|500 SGD
|5 020,40000 BWP
|1000 SGD
|10 040,80000 BWP
|2000 SGD
|20 081,60000 BWP
|5000 SGD
|50 204,00000 BWP
|10000 SGD
|100 408,00000 BWP