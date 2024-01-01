Ботсванские пулы в новозеландские доллары
Сконвертируйте BWP в NZD по реальному обменному курсу
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|1 BWP в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1229
|0,1245
|Низкий
|0,1197
|0,1176
|В среднем
|0,1210
|0,1209
|Изменить
|2.01%
|0.22%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к NZD
За последние 30 дней максимальный курс BWP к NZD составил 0,1229, а минимальный — 0,1197. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1210. Изменение курса BWP к NZD в процентном соотношении составило 2.01.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к NZD составил 0,1245, а минимальный — 0,1176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1209. Изменение курса BWP к NZD в процентном соотношении составило 0.22.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Ботсванская пула
|1 NZD
|8,13698 BWP
|5 NZD
|40,68490 BWP
|10 NZD
|81,36980 BWP
|20 NZD
|162,73960 BWP
|50 NZD
|406,84900 BWP
|100 NZD
|813,69800 BWP
|250 NZD
|2 034,24500 BWP
|500 NZD
|4 068,49000 BWP
|1000 NZD
|8 136,98000 BWP
|2000 NZD
|16 273,96000 BWP
|5000 NZD
|40 684,90000 BWP
|10000 NZD
|81 369,80000 BWP