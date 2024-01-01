Ботсванские пулы в новозеландские доллары

Сконвертируйте BWP в NZD по реальному обменному курсу

1 000 bwp
122,90 nzd

P1,000 BWP = $0,1229 NZD

Среднерыночный курс в 03:22
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1 BWP в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12290,1245
Низкий0,11970,1176
В среднем0,12100,1209
Изменить2.01%0.22%
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Соотношение 1 BWP к NZD

За последние 30 дней максимальный курс BWP к NZD составил 0,1229, а минимальный — 0,1197. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1210. Изменение курса BWP к NZD в процентном соотношении составило 2.01.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к NZD составил 0,1245, а минимальный — 0,1176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1209. Изменение курса BWP к NZD в процентном соотношении составило 0.22.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90911,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6030,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Новозеландский доллар
1 BWP0,12290 NZD
5 BWP0,61448 NZD
10 BWP1,22896 NZD
20 BWP2,45792 NZD
50 BWP6,14480 NZD
100 BWP12,28960 NZD
250 BWP30,72400 NZD
500 BWP61,44800 NZD
1000 BWP122,89600 NZD
2000 BWP245,79200 NZD
5000 BWP614,48000 NZD
10000 BWP1 228,96000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Ботсванская пула
1 NZD8,13698 BWP
5 NZD40,68490 BWP
10 NZD81,36980 BWP
20 NZD162,73960 BWP
50 NZD406,84900 BWP
100 NZD813,69800 BWP
250 NZD2 034,24500 BWP
500 NZD4 068,49000 BWP
1000 NZD8 136,98000 BWP
2000 NZD16 273,96000 BWP
5000 NZD40 684,90000 BWP
10000 NZD81 369,80000 BWP