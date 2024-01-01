Ботсванские пулы в южноафриканские ранды

Сконвертируйте BWP в ZAR по реальному обменному курсу

1 000 bwp
1 354,89 zar

P1,000 BWP = R1,355 ZAR

Среднерыночный курс в 03:33
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1 BWP в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,36251,3883
Низкий1,32631,3263
В среднем1,34011,3543
Изменить2.15%-1.82%
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Соотношение 1 BWP к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс BWP к ZAR составил 1,3625, а минимальный — 1,3263. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3401. Изменение курса BWP к ZAR в процентном соотношении составило 2.15.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к ZAR составил 1,3883, а минимальный — 1,3263. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3543. Изменение курса BWP к ZAR в процентном соотношении составило -1.82.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2850,9181,3441,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4631,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6050,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Южноафриканский ранд
1 BWP1,35489 ZAR
5 BWP6,77445 ZAR
10 BWP13,54890 ZAR
20 BWP27,09780 ZAR
50 BWP67,74450 ZAR
100 BWP135,48900 ZAR
250 BWP338,72250 ZAR
500 BWP677,44500 ZAR
1000 BWP1 354,89000 ZAR
2000 BWP2 709,78000 ZAR
5000 BWP6 774,45000 ZAR
10000 BWP13 548,90000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Ботсванская пула
1 ZAR0,73807 BWP
5 ZAR3,69034 BWP
10 ZAR7,38068 BWP
20 ZAR14,76136 BWP
50 ZAR36,90340 BWP
100 ZAR73,80680 BWP
250 ZAR184,51700 BWP
500 ZAR369,03400 BWP
1000 ZAR738,06800 BWP
2000 ZAR1 476,13600 BWP
5000 ZAR3 690,34000 BWP
10000 ZAR7 380,68000 BWP