100 بولا بوتسواني إلى دولار أسترالي

تحويل BWP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bwp
١١٫٤١ aud

1.00000 BWP = 0.11412 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BWP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0889.30311.467831.670020.954318.4726
1GBP1.1694511.26295104.4311.716481.952911.1160121.6019
1USD0.925950.791797182.68811.35911.546310.883617.1043
1INR0.01119780.009575710.012093610.01643650.01870050.01068590.206853

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أسترالي
1 BWP0.11412 AUD
5 BWP0.57059 AUD
10 BWP1.14118 AUD
20 BWP2.28236 AUD
50 BWP5.70590 AUD
100 BWP11.41180 AUD
250 BWP28.52950 AUD
500 BWP57.05900 AUD
1000 BWP114.11800 AUD
2000 BWP228.23600 AUD
5000 BWP570.59000 AUD
10000 BWP1141.18000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Botswanan Pula
1 AUD8.76287 BWP
5 AUD43.81435 BWP
10 AUD87.62870 BWP
20 AUD175.25740 BWP
50 AUD438.14350 BWP
100 AUD876.28700 BWP
250 AUD2190.71750 BWP
500 AUD4381.43500 BWP
1000 AUD8762.87000 BWP
2000 AUD17525.74000 BWP
5000 AUD43814.35000 BWP
10000 AUD87628.70000 BWP