500 بولا بوتسواني إلى يورو

تحويل BWP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

500 bwp
34.18 eur

1.00000 BWP = 0.06836 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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BWP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.0796589.29791.467681.668830.954418.4616
1GBP1.1696611.2628104.4461.716651.951931.1163221.5934
1USD0.926250.791891182.711.35941.545710.88417.0996
1INR0.01119850.009574310.012090410.01643570.01868840.01068790.206742

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Botswanan Pula / اليورو
1 BWP0.06836 EUR
5 BWP0.34178 EUR
10 BWP0.68356 EUR
20 BWP1.36711 EUR
50 BWP3.41777 EUR
100 BWP6.83555 EUR
250 BWP17.08888 EUR
500 BWP34.17775 EUR
1000 BWP68.35550 EUR
2000 BWP136.71100 EUR
5000 BWP341.77750 EUR
10000 BWP683.55500 EUR
معدلات التحويل اليورو / Botswanan Pula
1 EUR14.62940 BWP
5 EUR73.14700 BWP
10 EUR146.29400 BWP
20 EUR292.58800 BWP
50 EUR731.47000 BWP
100 EUR1462.94000 BWP
250 EUR3657.35000 BWP
500 EUR7314.70000 BWP
1000 EUR14629.40000 BWP
2000 EUR29258.80000 BWP
5000 EUR73147.00000 BWP
10000 EUR146294.00000 BWP