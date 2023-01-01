10 آلاف بولا بوتسواني إلى يورو

تحويل BWP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
٦٨٣٫٥٩ eur

1.00000 BWP = 0.06836 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:24 UTC
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BWP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079689.28561.467551.668750.954418.4636
1GBP1.1696611.26275104.4331.716521.951851.1163221.5959
1USD0.92630.791922182.70251.359351.545710.8839517.1023
1INR0.01120.009575560.012091510.01643660.01869010.01068830.206793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / اليورو
1 BWP0.06836 EUR
5 BWP0.34179 EUR
10 BWP0.68359 EUR
20 BWP1.36717 EUR
50 BWP3.41793 EUR
100 BWP6.83587 EUR
250 BWP17.08967 EUR
500 BWP34.17935 EUR
1000 BWP68.35870 EUR
2000 BWP136.71740 EUR
5000 BWP341.79350 EUR
10000 BWP683.58700 EUR
معدلات التحويل اليورو / Botswanan Pula
1 EUR14.62870 BWP
5 EUR73.14350 BWP
10 EUR146.28700 BWP
20 EUR292.57400 BWP
50 EUR731.43500 BWP
100 EUR1462.87000 BWP
250 EUR3657.17500 BWP
500 EUR7314.35000 BWP
1000 EUR14628.70000 BWP
2000 EUR29257.40000 BWP
5000 EUR73143.50000 BWP
10000 EUR146287.00000 BWP