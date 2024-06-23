100 دولار أمريكي إلى بولا بوتسواني

تحويل USD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

100 usd
1,351.35 bwp

$1.000 USD = P13.51 BWP

Mid-market exchange rate at 20:10
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.3960.989116.70710.6830.5775.313.22

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Botswanan Pula
1 USD١٣٫٥١٣٥٠ BWP
5 USD٦٧٫٥٦٧٥٠ BWP
10 USD١٣٥٫١٣٥٠٠ BWP
20 USD٢٧٠٫٢٧٠٠٠ BWP
50 USD٦٧٥٫٦٧٥٠٠ BWP
100 USD١٬٣٥١٫٣٥٠٠٠ BWP
250 USD٣٬٣٧٨٫٣٧٥٠٠ BWP
500 USD٦٬٧٥٦٫٧٥٠٠٠ BWP
1000 USD١٣٬٥١٣٫٥٠٠٠٠ BWP
2000 USD٢٧٬٠٢٧٫٠٠٠٠٠ BWP
5000 USD٦٧٬٥٦٧٫٥٠٠٠٠ BWP
10000 USD١٣٥٬١٣٥٫٠٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أمريكي
1 BWP٠٫٠٧٤٠٠ USD
5 BWP٠٫٣٧٠٠٠ USD
10 BWP٠٫٧٤٠٠٠ USD
20 BWP١٫٤٨٠٠٠ USD
50 BWP٣٫٧٠٠٠٠ USD
100 BWP٧٫٤٠٠٠٠ USD
250 BWP١٨٫٥٠٠٠٠ USD
500 BWP٣٧٫٠٠٠٠٠ USD
1000 BWP٧٤٫٠٠٠٠٠ USD
2000 BWP١٤٨٫٠٠٠٠٠ USD
5000 BWP٣٧٠٫٠٠٠٠٠ USD
10000 BWP٧٤٠٫٠٠٠٠٠ USD