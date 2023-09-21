دولار أمريكي إلى بولا بوتسواني

تحويل USD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٣٬٥٨٧ bwp

1.00000 USD = 13.58700 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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USD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063388.17421.433651.655590.957518.2093
1GBP1.1578111.2311102.0891.659891.916851.108621.083
1USD0.940450.812282182.9251.34831.557030.900517.1253
1INR0.01134120.009795380.012059110.01625930.01877630.01085920.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Botswanan Pula
1 USD13.58700 BWP
5 USD67.93500 BWP
10 USD135.87000 BWP
20 USD271.74000 BWP
50 USD679.35000 BWP
100 USD1358.70000 BWP
250 USD3396.75000 BWP
500 USD6793.50000 BWP
1000 USD13587.00000 BWP
2000 USD27174.00000 BWP
5000 USD67935.00000 BWP
10000 USD135870.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أمريكي
1 BWP0.07360 USD
5 BWP0.36800 USD
10 BWP0.73600 USD
20 BWP1.47200 USD
50 BWP3.68000 USD
100 BWP7.36000 USD
250 BWP18.40000 USD
500 BWP36.80000 USD
1000 BWP73.60000 USD
2000 BWP147.20000 USD
5000 BWP368.00000 USD
10000 BWP736.00000 USD