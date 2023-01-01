يوان صيني إلى بولا بوتسواني

تحويل CNY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
1865.31 bwp

1.00000 CNY = 1.86531 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Botswanan Pula
1 CNY1.86531 BWP
5 CNY9.32655 BWP
10 CNY18.65310 BWP
20 CNY37.30620 BWP
50 CNY93.26550 BWP
100 CNY186.53100 BWP
250 CNY466.32750 BWP
500 CNY932.65500 BWP
1000 CNY1865.31000 BWP
2000 CNY3730.62000 BWP
5000 CNY9326.55000 BWP
10000 CNY18653.10000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chinese Yuan RMB
1 BWP0.53610 CNY
5 BWP2.68051 CNY
10 BWP5.36103 CNY
20 BWP10.72206 CNY
50 BWP26.80515 CNY
100 BWP53.61030 CNY
250 BWP134.02575 CNY
500 BWP268.05150 CNY
1000 BWP536.10300 CNY
2000 BWP1072.20600 CNY
5000 BWP2680.51500 CNY
10000 BWP5361.03000 CNY