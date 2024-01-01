5,000 يوان صيني إلى بولا بوتسواني

تحويل CNY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cny
9,422.85 bwp

¥1.000 CNY = P1.885 BWP

Mid-market exchange rate at 08:19
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CNY إلى BWP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.961.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68210.6670.5711.10561.1890.965
1 EUR1.0928.5131.49810.8551.65591.6761.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Botswanan Pula
1 CNY١٫٨٨٤٥٧ BWP
5 CNY٩٫٤٢٢٨٥ BWP
10 CNY١٨٫٨٤٥٧٠ BWP
20 CNY٣٧٫٦٩١٤٠ BWP
50 CNY٩٤٫٢٢٨٥٠ BWP
100 CNY١٨٨٫٤٥٧٠٠ BWP
250 CNY٤٧١٫١٤٢٥٠ BWP
500 CNY٩٤٢٫٢٨٥٠٠ BWP
1000 CNY١٬٨٨٤٫٥٧٠٠٠ BWP
2000 CNY٣٬٧٦٩٫١٤٠٠٠ BWP
5000 CNY٩٬٤٢٢٫٨٥٠٠٠ BWP
10000 CNY١٨٬٨٤٥٫٧٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chinese Yuan RMB
1 BWP٠٫٥٣٠٦٢ CNY
5 BWP٢٫٦٥٣١٢ CNY
10 BWP٥٫٣٠٦٢٤ CNY
20 BWP١٠٫٦١٢٤٨ CNY
50 BWP٢٦٫٥٣١٢٠ CNY
100 BWP٥٣٫٠٦٢٤٠ CNY
250 BWP١٣٢٫٦٥٦٠٠ CNY
500 BWP٢٦٥٫٣١٢٠٠ CNY
1000 BWP٥٣٠٫٦٢٤٠٠ CNY
2000 BWP١٬٠٦١٫٢٤٨٠٠ CNY
5000 BWP٢٬٦٥٣٫١٢٠٠٠ CNY
10000 BWP٥٬٣٠٦٫٢٤٠٠٠ CNY