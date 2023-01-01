فرنك سويسري إلى بولا بوتسواني

تحويل CHF إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٥٬١٠١٫٧٠ bwp

1.00000 CHF = 15.10170 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:9 UTC
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CHF إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434551.656620.9573518.2058
1GBP1.1581411.2324102.1971.661521.918731.1087521.0862
1USD0.93980.811425182.9251.34821.55690.899717.1099
1INR0.01133320.009785050.012059110.01625810.01877490.01084960.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Botswanan Pula
1 CHF15.10170 BWP
5 CHF75.50850 BWP
10 CHF151.01700 BWP
20 CHF302.03400 BWP
50 CHF755.08500 BWP
100 CHF1510.17000 BWP
250 CHF3775.42500 BWP
500 CHF7550.85000 BWP
1000 CHF15101.70000 BWP
2000 CHF30203.40000 BWP
5000 CHF75508.50000 BWP
10000 CHF151017.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الفرنك السويسري
1 BWP0.06622 CHF
5 BWP0.33109 CHF
10 BWP0.66218 CHF
20 BWP1.32436 CHF
50 BWP3.31089 CHF
100 BWP6.62179 CHF
250 BWP16.55448 CHF
500 BWP33.10895 CHF
1000 BWP66.21790 CHF
2000 BWP132.43580 CHF
5000 BWP331.08950 CHF
10000 BWP662.17900 CHF