5000 بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

تحويل BWP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ bwp
٣٢٦٫١٨ chf

1.00000 BWP = 0.06524 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:24 UTC
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BWP إلى CHF مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079689.28561.467551.668750.954418.4636
1GBP1.1696611.26275104.4331.716521.951851.1163221.5959
1USD0.92630.791922182.70251.359351.545710.8839517.1023
1INR0.01120.009575560.012091510.01643660.01869010.01068830.206793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الفرنك السويسري
1 BWP0.06524 CHF
5 BWP0.32618 CHF
10 BWP0.65236 CHF
20 BWP1.30471 CHF
50 BWP3.26178 CHF
100 BWP6.52355 CHF
250 BWP16.30888 CHF
500 BWP32.61775 CHF
1000 BWP65.23550 CHF
2000 BWP130.47100 CHF
5000 BWP326.17750 CHF
10000 BWP652.35500 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Botswanan Pula
1 CHF15.32910 BWP
5 CHF76.64550 BWP
10 CHF153.29100 BWP
20 CHF306.58200 BWP
50 CHF766.45500 BWP
100 CHF1532.91000 BWP
250 CHF3832.27500 BWP
500 CHF7664.55000 BWP
1000 CHF15329.10000 BWP
2000 CHF30658.20000 BWP
5000 CHF76645.50000 BWP
10000 CHF153291.00000 BWP